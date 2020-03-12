Аэрофлот, крупнейшая авиакомпания в России, 12 марта объявил о снижении тарифов на международные пассажирские перевозки.

"Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания в России, 12 марта объявил о снижении тарифов на международные пассажирские перевозки."Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов", — сообщается в заявлении компании.Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.Ранее сообщалось о повышении цены на авиабилеты российских авиакомпаний за рубеж с 12 марта на 10% из-за ослабления рубля к доллару и евро."Аэрофлот" с 13 марта до 30 апреля из-за коронавируса приостановил полеты из Москвы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии.Авиакомпания "Аэрофлот" остается крупнейшим авиаперевозчиком страны: в феврале 2020 года она перевезла 2,52 миллиона пассажиров (-4%).По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировой спрос на авиаперевозки в 2020 году снизится впервые с 2009 года из-за вспышки коронавируса COVID-19. IATA, представляющая большинство авиакомпаний мира, ранее прогнозировала рост спроса на авиаперевозки в 2020 году на 4,1%. Теперь прогноз пересмотрен до сокращения на 0,6%.