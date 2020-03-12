Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-2019. Голливудская чета подхватила инфекцию в Австралии, сообщает . В социальных сетях Хэнкс ..

Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-2019. Голливудская чета подхватила инфекцию в Австралии, сообщает "".В социальных сетях Хэнкс рассказал, что сначала они с женой почувствовали слабость и недомогание и подумали, что простудились. Затем появились озноб и боль в теле, после чего супруги обратились в больницу и сдали анализы. По результатам стало известно, что их атаковал коронавирус.Помимо актера эпидемия затронула уже свыше 120 тысяч человек по всему миру. Более 4,6 тысячи больных скончались.