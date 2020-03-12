Звезда Форреста Гампа и Зеленой мили стали первой парой мировых знаменитостей, до которых добралась новая эпидемия. Помимо них она затронула более сотни тысяч людей по всей планете.

Звезда "Форреста Гампа" и "Зеленой мили" стали первой парой мировых знаменитостей, до которых добралась новая эпидемия. Помимо них она затронула более сотни тысяч людей по всей планете.Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-2019. Голливудская чета подхватила инфекцию в Австралии, сообщает "".В социальных сетях Хэнкс рассказал, что сначала они с женой почувствовали недомогание и подумали, что простудились. Затем появились озноб и боль в теле, после чего супруги обратились в больницу и сдали анализы. По результатам стало известно, что их атаковал коронавирус.В своем микроблоге в "Твиттер" актер заявил, что пара намерена соблюдать необходимые медицинские протоколы. Том Хэнкс и Рита Уилсон будут проходить обследования и сдавать анализы, находясь в изоляции столько, сколько потребуют врачи для безопасности окружающих.10 Июл 2019 в 9:24 PDTСтоит отметить, что в прошлом году оба артиста отметили 63-летия. Таким образом, они попадают в группу смертельного риска: согласно статистике, инфекция чаще всего уносит жизни людей старших поколений, а также людей с низким иммунитетом и тех, кто является представителем или имеет родственную связь с представителями азиатских народов.Эпидемия коронавируса затронула уже свыше 120 тысяч человек по всему миру. Более 4,6 тысячи больных скончались.