Сенатор конгресса США от штата Вашингтон, демократ Мария Кантуэлл заболела коронавирусной инфекцией COVID-2019. Она стала первым в стране членом высших органов власти, которого сразил вирус, ..

Сенатор конгресса США от штата Вашингтон, демократ Мария Кантуэлл заболела коронавирусной инфекцией COVID-2019. Она стала первым в стране членом высших органов власти, которого сразил вирус, сообщает телеканал "".Кантуэлл обратилась к работникам своего офиса с просьбой какое-то время поработать из дома. Кроме того, она посоветовала им сдать анализы на коронавирус. Стоит отметить, что в США эпидемия инфекции затронула более 1200 человек, 37 заболевших скончались. Ранее стало известно, что вирус подхватили знаменитый актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.