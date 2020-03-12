Компания Apple заявила, что закрывает все 17 розничных магазинов на территории Италии из-за угрозы нового коронавируса.

Компания Apple Inc. заявила, что закрывает все 17 розничных магазинов на территории Италии из-за угрозы нового коронавируса, сообщает Bloomberg. Магазины Apple перестанут работать уже с 12 марта, а когда откроются – неизвестно. В самой Италии карантин продлится до 3 апреля 2020 года.Ранее калифорнийская компания закрыла все 42 магазина в материковом Китае, но с тех пор вновь открыла большинство из них. В сообщении корпорация отметила, что поддерживает усилия по локализации и борьбе с вирусом, а потому магазины закрываются "до последующих уведомлений". На время пока магазины будут закрыты, Apple направляет клиентов в службу поддержки, которая доступна как по телефону, так и через веб-сайт. В обычном режиме продолжит работу онлайн-магазин.Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял решение временно остановить работу всех учреждений торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Согласно последним данным в Италии инфицированы более 10 тысяч человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тысяч случаев заражения, 1045 человек излечились.Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. На всей территории страны действует режим карантина и запрет на передвижение без весомых причин.В американских магазинах Apple компания распространила команду не предлагать покупателям примерить смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods или AirPods Pro. В компании полагают, что физический контакт с аксессуарами может способствовать заражению.В то же время, если потенциальный покупатель все же хочет примерить гаджет на себя, то сотрудники не должны запрещать это делать.Apple также поручила установить в магазинах диспенсеры средств для дезинфекции рук и привлечь дополнительный персонал к уборке помещений. Помимо этого сотрудники на почасовой оплате работы смогут в случае болезни уйти на больничный без отработки.По официальной статистике, в округе Санта-Клара выявлено 43 случая заражения COVID-19, один человек умер. По всему штату Калифорния коронавирусом заболели 133 человека, двое умерли. В целом на территории США зарегистрировано свыше 900 случаев заражения COVID-19 и по меньшей мере 30 летальных исходов.По слухам, Apple отказалась от проведения пресс-конференции, на которой должен был состояться анонс смартфона iPhone 9 (SE 2). Официально в Apple не рассылали приглашений, но мероприятие, предположительно, было назначено на конец марта. На нем должны были представить условно "дешевую" модель смартфона - преемницу iPhone SE 2016 года с дизайном от iPhone 8 и начинкой от iPhone 11, 4,7-дюймовым экраном, сканером отпечатков Touch ID и ценником в $399.По словам осведомителя издания, руководство фирмы Тима Кука выразило сильную обеспокоенность тем, что на фоне эпидемии вирусной инфекции в театре им. Стива Джобса в Apple Park в Купертино, штат Калифорния, соберется свыше тысячи человек. В результате анонс было решено отложить. Кроме того, в понедельник Департамент здравоохранения округа Санта-Клара (того же штата Калифорния) выпустил постановление, запрещающее проведение массовых мероприятий в количестве 1 тысячи человек и более на период с 11 марта по 1 апреля.Запрет в том числе ставит под угрозу проведение WWDC — ежегодной конференции Apple для разработчиков, на которой анонсируются новые версии операционных систем. Обычно WWDC проводят в начале июня, но далеко не факт, что запрет к этому времени будет снят.