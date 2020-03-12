Банк России 10 марта в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда руб. ЦБ проводит упреждающие продажи валюты согласно бюджетному правилу в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках.

Банк России 10 марта продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 млрд руб. ЦБ проводит упреждающие продажи валюты согласно бюджетному правилу в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения напряженности на финансовых рынках.ЦБ продолжит продавать валюту из собственных резервов до начала продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), поясняет ЦБ.Между тем меры ЦБ и Минфина по стабилизации положения на российском рынке уже дали определенный результат, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Правительство и Банк России принимают необходимые меры по стабилизации обстановки. "Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Минфин объявил о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета", — отметил Мишустин.Положение дел в экономике находится под контролем президента и правительства. "У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", — заключил премьер-министр.