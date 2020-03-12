Барыс из Нур-Султана проведет домашние матчи 1/4 финала Кубка Гагарина с Сибирью при пустых трибунах. Эта мера связана с профилактикой коронавирусной инфекции.

"Барыс" из Нур-Султана проведет домашние матчи 1/4 финала Кубка Гагарина с "Сибирью" при пустых трибунах. Эта мера связана с профилактикой коронавирусной инфекции.Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что принято решение проводить домашние матчи без зрителей. "Мы будем действовать в соответствии с международной практикой. Игры не будут отменены, но пройдут без зрителей", — приводит слова Тугжанова ТАСС.Первые матчи серии пройдут в Нур-Султане 17 и 19 марта. 21 и 23 серия до четырех побед продолжится встречами в Новосибирске. Далее команды сыграют при необходимости 25 марта в Нур-Султане, 27 марта — в Новосибирске, 29 марта — в Нур-Султане.