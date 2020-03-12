Около 56% немецких компаний пострадали от негативных последствий эпидемии коронавируса, сообщил германский институт Ifo из Мюнхена, а секторы туризма и гостеприимства пострадали сильнее всего, передает Reuters.

Около 56% немецких компаний пострадали от негативных последствий эпидемии коронавируса, сообщил германский институт Ifo из Мюнхена, а секторы туризма и гостеприимства пострадали сильнее всего, передает Reuters.Опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике Европы выросли после вспышки коронавируса. Правительство Германии предупредило, что ориентированные на экспорт отрасли пострадают от сбоев в цепочках поставок.Около 63% компаний в производственном секторе заявили, что вспышка негативно сказалась на их деятельности, причем большинство из них сослались на отмененные или отложенные командировки в качестве основного фактора. Около половины из них назвали основными проблемы с сырьем или деталями.Около половины компаний в сфере услуг также заявили, что они пострадали, в основном из-за снижения спроса и отмены заказов, торговых ярмарок и конференций.Почти 96% фирм в секторе туризма и 79% в секторе гостеприимства пострадали от последствий вспышки коронавируса.Как отметили в Ifo, около 63% фирм в торговом секторе пострадали главным образом из-за задержек поставок и снижения спроса.В исследовании Ifo приняли участие 3400 компаний.Германия сообщила о 1567 случаях заражения коронавирусом и трех случаях смертельного исхода.