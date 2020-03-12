Годы борьбы с наркотиками в бразильском порту Сантос научили таможенного инспектора Освальдо Диаса определять подозрительные грузы, поэтому в конце прошлого года у него сразу возникли сомнения по поводу партии подержанных экскаваторов, направлявшихся в Европу.

Годы борьбы с наркотиками в бразильском порту Сантос научили таможенного инспектора Освальдо Диаса определять подозрительные грузы, поэтому в конце прошлого года у него сразу возникли сомнения по поводу партии подержанных экскаваторов, направлявшихся в Европу.В ноябре Диас проверил сканером груз и обнаружил странное вещество, застрявшее в рычагах экскаватора, после дальнейшего исследования внутри он обнаружил 158 килограммов кокаина, отправленных в бельгийский порт Антверпен.По словам Диаса, использование маскировки в виде строительного оборудования стало последней уловкой бразильской наркомафией. Менее чем за десять лет чиновник наблюдал, как местные криминальные группировки превращались из уличных продавцов в крупных международных игроков, используя Сантос и другие порты для доставки наркотиков морем."Европа является главным направлением (для наркотрафика)", — сказал Диас, ушедший в отставку в конце прошлого года из Федеральной налоговой службы Бразилии.Бразилия стала одним из ведущих поставщиков кокаина в Европу, изменив роль страны в трансатлантической торговле наркотиками со скоростью, которой удивились антинаркотические службы мира.Давно считавшаяся страной-потребителем кокаина, рынком для продукции, производимой в Колумбии, Перу и Боливии, Бразилия превратилась в одну из основных площадок для поставки наркотиков в Европу.Местные синдикаты проникли в порты Бразилии, заявили власти, отправляя рекордные количества кокса на контейнеровозах в Европу, где они занимаются перепродажей по завышенным ценам.В настоящее время бразильские банды являются неотъемлемыми игроками на европейском рынке кокаина, общая стоимость которого оценивается более чем в 9 миллиардов евро согласно анализу Reuters таможенных данных об изъятиях кокаина, конфиденциальным отчетам разведки, исследованиям; интервью более чем с двумя десятками человек, включая сотрудников правоохранительных органов, государственных должностных лиц, дипломатов, экспертов по борьбе с наркотиками и людей, причастных к незаконной торговле."Что касается кокса, Бразилия стала крупным экспортером", — сказал Лоран Ланиэль, старший аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), расположенного в Лиссабоне агентства ЕС по наркотикам. "Это определенно что-то новое", — отметил он.Незаконный экспорт наркотиков из Бразилии охватывает огромные расстояния. Сотрудники Reuters сопровождали бразильских и перуанских полицейских на границе государств в Амазонии, где отмечался всплеск выращивания и переработки ингредиентов для производства кокаина."Это вышло из-под контроля", — сказал бразильский федеральный офицер полиции Антониу Сальгадо, после того как присоединился к своим перуанским коллегам по уничтожению лабораторий. "Вы садитесь в вертолет и через две минуты начинаете видеть плантации здесь, там, везде", — подчеркнул он.Как отметили в агентстве Reuters, каждое звено обширной цепочки поставок наркотиков свидетельствует о новом статусе Бразилии как ведущего перевалочного узла для поставок кокаина в Европу — второго по величине экономического блока в мире.По данным EMCDDA, главным шлюзом для поставок южноамериканского кокаина стала Бельгия. В 2019 году власти задержали около 62 тонн кокаина в Антверпене, втором по величине порту Европы.Согласно официальным данным властей Бельгии большая доля этого объема — 15,9 тонны, что составляет около четверти общего объема, — пришлась на суда, прибывающие из Бразилии. В 2015 году бельгийская таможня изъяла всего 293 килограмма, что составляет менее 2% от объема перевозок в этом году.Аналогичная история отмечалась и в Испании, втором по важности портале Европы. Пять лет назад Бразилия не входила в число основных пунктов погрузки грузовых судов для доставки кокаина в Испанию.Согласно данным, предоставленным Reuters в прошлом году испанской таможенной службой, первые пять слотов принадлежали Колумбии, Венесуэле, Португалии, Эквадору и Чили. Цифры показывают, что Бразилия вышла на первое место в 2016 году и снова в 2018 году, когда правоохранительные органы изъяли рекордные 4,3 тонны с судов, прибывающих из бразильских портов.Эксперты предупредили, что данные об изъятии не раскрывают всей картины, поскольку цифры могут говорить о возросшей эффективности, но не говорить об увеличении потоков.Но две вещи очевидны: Европа погрязла в наркотиках, и Бразилия играет все более важную роль в их поставке, сказал Эндрю Каннингем, еще один эксперт в EMCDDA. "В этом нет абсолютно никаких сомнений", — сказал он.