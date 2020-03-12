Российское представительство марки Datsun соорудило для своей самой популярной модели новое исполнение – причем не самое бюджетное или самое насыщенное, а промежуточное. Отличиями версии Comfort стали некоторые опции, доступные только в более дорогих вариантах.

Российское представительство марки Datsun соорудило для своей самой популярной модели новое исполнение - причем не "самое бюджетное" или "самое насыщенное", а промежуточное. Отличиями версии Comfort стали некоторые опции, доступные только в более дорогих вариантах.Согласно официальному сообщению отечественного офиса бренда, основными достоинствами Datsun on-Do в этой комплектации станут 15-дюймовые колесные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Ранее такие колеса и подогрев устанавливались на седан только начиная с более дорогого исполнения Dream I (остальные довольствовались 14-дюймовыми штамповками), а задние парктроники были доступны лишь в топовом исполнении Dream II.В остальном наполнение версии Comfort совпадает с оснащением более доступной модификации Trust III. Само собой, новая комплектация оказалась дороже, но ненамного: переплата за три новые опции составит 18 тысяч рублей.Седан в новом исполнении можно оснастить всеми силовыми агрегатами, которые предлагаются для on-Do. Это 87-сильный 1,6-литровый атмосферник в паре с 5-ступенчатой механикой либо 4-диапазонным автоматом и 16-клапанный мотор того же объема, развивающий 106 л.с. - он агрегатируется только с механической коробкой. Соответственно, цена новой четырехдверки для российского рынка укладывается в диапазон от 591 до 641 тысячи рублей.С января нынешнего года Datsun продает в нашей стране обновленную версию седана. Ему слегка доработали внешность, соорудили новую оптику, обновили блок управления климатической установкой и модернизировали механизм стояночного тормоза. Кроме того, было пересмотрено наполнение имевшихся на тот момент комплектаций.