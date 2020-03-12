УЕФА отложил решение вопроса по проведению чемпионата Европы 2020 и еврокубков до 17 марта. В этот день пройдет видеоконференция с участием всех членов УЕФА, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе соревнований.

УЕФА отложил решение вопроса по проведению чемпионата Европы 2020 и еврокубков до 17 марта. В этот день пройдет видеоконференция с участием всех членов УЕФА, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе соревнований.Страны, входящие в УЕФА, в ходе видеоконференции, примут решение о приостановке национальных чемпионатов, европейских кубков и других международных соревнований. Также будет решен вопрос о времени проведения чемпионата Европы. Не исключено, что во время пандемии коронавируса все турниры будут приостановлены, а чемпионат Европы будет перенесен на более поздний срок.Ранее сообщалось, что УЕФА примет в четверг решение о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако большинство запланированных матчей Лиги Европы пройдут в намеченный срок.