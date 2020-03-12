Накануне вечером в одном из многоквартирных домов в Бурятии произошел пожар. Огонь унес жизни четверых людей, сообщает телеканал . В ходе расследования стало известно, что очаг возгорания ..

Накануне вечером в одном из многоквартирных домов в Бурятии произошел пожар. Огонь унес жизни четверых людей, сообщает телеканал "".В ходе расследования стало известно, что очаг возгорания находился в квартире, где проживала женщина и двое мужчин. В день трагедии они распивали спиртное. Во время пожара один из мужчин проснулся и успел выбежать из дома, однако остальных жильцов постигла печальная участь. Помимо них погибли еще двое мужчин, которые проживали этажом выше. Пожар удалось потушить в течение часа силами 24 сотрудников МЧС.