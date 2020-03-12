В преддверии весенних каникул Госавтоинспекторы напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

В преддверии весенних каникул сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели для юных жителей поселка Першино «День дорожной безопасности». Участниками мероприятия стали ученики местной школы и воспитанники детского сада.В ходе встречи Госавтоинспекторы напомнили ребятам о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, разъяснили важность перехода дороги только по пешеходному переходу и рассказали о наиболее часто встречающихся «дорожных ловушках». Полицейские помогли ребятам вспомнить значения цветов светофора и некоторых дорожных знаков.Особое внимание во время беседы стражи дорожного порядка уделили теме использования световозвращающих элементов. Юным пешеходам напомнили, что небольшой сувенир на одежде или рюкзаке может если не спасти, то сократить риск попадания в опасную дорожную ситуацию.Отдельной темой бесед стало обсуждение правил использования детьми и подростками велотранспорта. Здесь внимание акцентировалось на том, что водители велосипедов являются полноправными участниками дорожного движения, которые обязаны соблюдать ПДД, внезависимости от возраста.На протяжении встречи дети и подростки с большим вниманием слушали инспекторов ОГИБДД и задавали интересующие вопросы. В заключение бесед полицейские пожелали ребятам быть осторожными и внимательными на дороге.