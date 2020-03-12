Почти четверть века — 23 года — были вместе и на сцене, и в жизни популярные куплетисты Михаил Вашуков и Николай Бандурин, а в 2006 году поклонников шокировала новость о том, что дуэт распался. В Судьбе человека Вашуков с супругой называют произошедшее тогда предательством.

Почти четверть века — 23 года — были вместе и на сцене, и в жизни популярные куплетисты Михаил Вашуков и Николай Бандурин. Познакомившись еще в музыкальном училище при Ленинградской консерватории, уже на втором курсе они выступали со своими номерами и сольной программой, затем много гастролировали от Ленконцерта и вместе же переехали в Москву.Даже женились они практически в одно время: сначала – Вашуков, а через две недели – Бандурин.Их уникальный дуэт долгое время был любим зрителями и оставался одним из самых любимых зрителями: Бандурин играл на маленькой гармошке — концертине, а Вашуков – на гитаре. Один начинал петь, другой подхватывал.Так было не только на сцене, но и в жизни, тем неожиданней в 2006 году стала для поклонников новость о том, что дуэт распался, а дружбе пришел конец.Журналисты тогда выдвигали несколько версий раздора: женщины, творческий кризис, финансы.Писали и о том, что директором коллектива была жена Бандурина, а это якобы вызывало зависть и ревность у жены Вашукова.Так ли это? В "Судьбе человека" Михаил Вашуков признается, что финансовые разногласия к моменту распада дуэта, действительно, были: администраторы их нередко обманывали, начались ссоры и выяснения отношений.При этом Вашуков вспоминает и о творческом кризисе, ведь петь практически все время приходилось одно и то же.Тогда в коллективе решили, что на место Михаила надо поставить кого-то другого. Однако, как показала жизнь, Вашуков и Бандурин как артисты были предназначены друг для друга.Появившаяся в студии супруга Вашукова рассказала, что для мужа тот период был тяжелейшим в жизни – Михаил постарел лет на десять."Для нас это было предательство", — вспоминает супруга артиста, которая была поклонницей их дуэта еще со студенческих времен.Вашуков после этого понял, что больше коллективу не нужен, и начинается новая жизнь. В этой новой жизни он смог найти себя как артист, и сегодня снова очень популярен у зрителей и телезрителей, но уже с сольными программами.Что отвечают Вашуковы на претензии Бандуриных? Как познакомились Михаил с Валентиной? Какое блюдо и почему она принесла в студию программы?Кто содействовал тому, что еще в студенчестве они стали куплетистами, и кто познакомил артистов с Евгением Петросяном?Как Вашуков едва не стал профсоюзным деятелем, и как поддержал Бандурина, когда узнал, что его дом сгорел?На телеканале "Россия 1" в "Судьбе человека" Борис Корчевников не только беседует с Михаилом Вашуковым, но и пробует спеть с ним дуэтом.