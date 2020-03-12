12.03.2020

2020-03-12 08:05:03

Депутаты областного парламента обсудят кандидатуру Шевченко на должность вице-губернатора

Сегодня депутаты Законодательного собрания соберутся на внеочередное заседание. Они рассмотрят вопрос о согласовании врио вице-губернатора Сергея Шевченко. Он курирует социальный блок.

Напомним, Сергей Шевченко переехал во Владимир из Нижегородской области, где в течение двух лет работал исполняющим обязанности заместителя губернатора, а потом его советником. Также депутаты обсудят формирование списков пятого состава Общественной палаты от Законодательного собрания.