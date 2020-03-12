12.03.2020

2020-03-12 12:30:05

Депутаты обсуждают поправки в Конституцию на внеочередном заседании Законодательного собрания Владимирской области. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На нем будут обсуждаться поправки к Конституции, рассмотрен вопрос о согласовании врио вице-губернатора Сергея Шевченко, а также обсудят формирование списков пятого состава Общественной палаты от Законодательного Собрания.

С места событий передает Никита Тарбеев.

Первым вопросом решили обсудить поправки к Конституции. Всего их 46. Депутат Сергей Казаков спрашивает, когда эти поправки официально поступили в ЗС и почему все происходит так спешно?

Зампред ЗС Роман Кавинов отвечает, что сто раз уже было время прочитать и обсудить.

Казаков опять предлагает не торопиться. Он с утра постарался посмотреть, но еще не разобрался. И не осмыслил. Он предложил этот вопрос отложить.

Но депутаты голосуют за включение в повестку: 27 – за; 6 – против.

То есть будут голосовать за поправки, Кавинов выступает, предлагает поддержать. Эти поправки должны быть рассмотрены всеми заксобраниями всех регионов.

Депутат Максим Шевченко (не путать с врио вице-губернатора Сергеем Шевченко) просит пояснить поправку о русском языке… Кавинов поясняет, что русские в составе страны составляют этническое большинство. Поэтому русский - государственнообразующий.

Тем временем, из уточненной повестки дня стало ясно, что также будет обсуждаться тема присвоения звания "Почетный гражданин Владимирской области" бывшему губернатору Николаю Виноградову и маэстро Эдуарду Маркину.

Депутат Шевченко просит пояснить правовой статус голосования по поправкам к Конституции. В смысле, как может ЗС повлиять на их принятие или непринятие.

Также депутатов интересует, какой порог явки общероссийского голосования для одобрения поправок. Судя по тексту поправок, такого порога нет...

Председатель ЗС Владимир Киселев говорит: "Значит, надо чтобы как можно больше пришло избирателей!"

Очередная реплика Максима Шевченко: о том, что он не хочет голосовать "за кота в мешке".

В ответ спикер ЗС Владимир Киселев предлагает еще два вопроса заслушать и обсуждение завершать.

Сергей Казаков еще раз предлагает повременить с голосованием.

Депутат Сергей Бирюков (фракция СР) заявил, что они решили поддержать поправки. Говорит, что Госдуме воздержалась только фракция КПРФ во втором чтении, и призывает владимирских коммунистов быть последовательными…

Фракция ЛДПР говорит, что она поддерживает проект закона.

Иван Алтухов (представляет КПСС) говорит, что сегодня очень важный день. Что «поправки выгодны всему народу и каждому человеку в отдельности». Что он не понимает возмущения членов компартии Зюганова. И что вывод один: «Либо ты друг России, либо враг!» А голосование все расставит по местам…

Максим Шевченко (КПРФ) напоминает, что его партия демократическая и допускает у каждого свое мнение. А в словах Алтухова он видит угрозу, которую президент бы не поддержал, если бы услышал.

Сам же Шевченко "видит противоречия в законе о поправках". И поддерживает позицию Зюганова и КПРФ. А сам - воздержится при голосовании.

Сергей Казаков (КПРФ) считает, что "Конституция -живой организм и может меняться"... Но его беспокоит поправка Терешковой и что "убрали слово "подряд" (в статье о президентских сроках). "Должна быть сменяемость элит!" Он будет голосовать против, при всем уважении к Президенту.

Депутат и секретарь Владимирского обкома КПРФ Шамиль Хабибуллин говорит, что «наши законы не исполняются, федеральные нормы не работают». Что КПРФ против "обнуления". И вместо того, чтобы «повторять ошибки СССР, нужна национализация природных ресурсов и снижение пенсионного возраста». Сам он собирается воздержаться.

В то же духе выступают и другие члены фракции КПРФ.

Зампред ЗС Вячеслав Картухин (ЕР) убежден, что назрела необходимость изменений. В поправках учтены многие позиции , которые обсуждались в обществе и которые было необходимо закрепить. Они направлены на развитие демократии в России. Поэтому фракция ЕР в ЗС единогласно поддерживает законопроект.

Сергей Бирюков (СР): "Чем консолидированнее примем, тем лучше будет работать!"