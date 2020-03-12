Прокуратура завершила проверку по факту оскорбления воспитанников детсада няней. Напомним, скандал произошел в дошкольном учреждении Костромы в конце января. В сети появилось видео, которое сняла одна из мам. На нем младший воспитатель обзывает детей, оправдывая свое поведение плохим настроением.

Прокуратура завершила проверку по факту оскорбления воспитанников детсада няней. Напомним, скандал произошел в дошкольном учреждении Костромы в конце января. В сети появилось видео, которое сняла одна из мам. На нем младший воспитатель кричит и обзывает детей, оправдывая при этом свое поведение плохим настроением.Как сообщили ГТРК "Кострома" представители прокуратуры, проверка показала, что в образовательном учреждении не были созданы должные условия для полноценного развития личности, формирования положительного отношения к миру и эмоционального благополучия детей.В итоге прокурор принял решение о возбуждении административного дела. По решению суда детский сад обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Напомним, перед этим выговор получила сама виновница инцидента и заведующая.