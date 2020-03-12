Суд огласил приговор девятнадцатилетнему сыну замглавы Кинешемского района. Его признали виновным в насилии по отношению к представителю власти.

Суд огласил приговор девятнадцатилетнему сыну замглавы Кинешемского района. Его признали виновным в насилии по отношению к представителю власти.Напомним, резонансное ДТП случилось в июле 2019 года. На парковке одного из торговых центров молодой человек совершал агрессивные маневры на автомобиле рядом с пешеходными переходами. Полицейский, увидев эту картину, подошёл к нему и сделал замечание. Также он попросил нарушителя показать документы. Однако их у парня не оказалось. При попытке скрыться он сбил участкового и протащил на несколько метров за своей машиной. Сотрудник МВД получил различные травмы средней степени тяжести.В итоге молодой человек приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ходе судебного заседания подсудимый также выплатил потерпевшему компенсацию в 200 тысяч рублей за моральный ущерб. Об этом сообщает ГТРК "Ивтелерадио" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.