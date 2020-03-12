Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, но представил пакет стимулов для борьбы с воздействием коронавируса.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, но представил пакет стимулов для борьбы с воздействием коронавируса.Центробанк объявил о мерах по поддержке банковского кредитования и расширил свою программу количественного смягчения (QE) на 120 миллиардов евро.ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Центробанк также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых."Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции", — говорится в заявлении регулятора.ЕЦБ также объявил о дополнительных чистых покупках активов на сумму 120 миллиардов евро до конца 2020 года. "В сочетании с существующей программой скупки активов (APP) это будет поддерживать благоприятные условия финансирования для реального сектора экономики в период повышенной неопределенности", — отметил регулятор.Кроме того, временно будут проводиться дополнительные операции долгосрочного рефинансирования (LTRO), чтобы поддержать ликвидность в финансовой системе еврозоны, сообщил ЕЦБ. Новые операции будут проводиться по ставке, равной средней ставке по депозитам.Что касается операций целевого долгосрочного рефинансирования (TLTRO III), ЕЦБ отметил, что в период с июня 2020 года по июнь 2021 года будут применяться "значительно более благоприятные условия". "Эти операции будут поддерживать банковское кредитование тех, кто больше всего пострадал от распространения коронавируса, в частности малых и средних предприятий", — уточнил регулятор. В течение этого периода процентная ставка по этим операциям TLTRO III будет на 25 базисных пунктов ниже средней ставки, применяемой в Евросистеме по основным операциям рефинансирования.Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее на этой неделе заявила, что Европе может грозить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом, если правительства стран региона не примут срочных мер для борьбы с последствиями COVID-19.Банк Англии в среду экстренно снизил базовую ставку после аналогичного решения ФРС США на прошлой неделе. Ожидалось, что ЕЦБ также снизит ставки для поддержки экономики в условиях вспышки коронавируса, которая, как заявила Всемирная организация здравоохранения, переросла в пандемию.