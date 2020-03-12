Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы. Об этом Ивтелерадио сообщила Анна Коткова, адвокат бывшего главы региона.

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы. Об этом "Ивтелерадио" сообщила Анна Коткова, адвокат бывшего главы региона.Как известно, Павел Коньков был задержан в мае 2019 года в собственном доме. Он подозревается в хищении 700 миллионов рублей.По словам адвоката, здоровье экс-губернатора ухудшилось, произошло обострение всех хронических заболеваний. Теперь, находясь под домашним арестом, он сможет возобновить лечение.Как уже сообщали "Вести", задержанный Кольцов должен был находиться под стражей до 30 апреля. Но 4 марта суд изменил срок, назвав другую дату — 14 марта.