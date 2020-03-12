Евросоюз обязует производителей смартфонов сделать их более долговечными. В рамках опубликованного документа, призванного защитить окружающую среду, производителей могут обязать делать аккумуляторы в смартфонах и планшетах съемными и предусматривать облегченную замену других элементов с целью упрощения ремонта и увеличения срока эксплуатации.

Власти Евросоюза будут бороться за продление жизненного цикла смартфонов. Как пишет Guardian со ссылкой на официальные документы, производителей планшетов и смартфонов могут обязать принимать меры, направленные на защиту окружающей среды. Смартфонам придется стать долговечнее и ремонтопригоднее, а их компоненты должны будут по-максимуму подходить для повторной переработки.В настоящий момент в Евросоюзе на переработку поступает менее 40% электронных отходов. Даже элементарная замена аккумулятора в устройстве - задача нетривиальная, так как зачастую устройство не разбирается и самостоятельно заменить батарею пользователи не в состоянии. Производители выступают против съемных аккумуляторов, объясняя это тем, что в неразборное устройство попадает меньше пыли и влаги.Если новые требования одобрят страны-члены ЕС и Европейский парламент, то уже летом закон может вступить в силу. В этом случае производители будут вынуждены пересмотреть дизайн многих устройств с целью облегчения их ремонта и увеличения срока эксплуатации. Помимо этого, может вступить в силу запрет на утилизацию нераспроданных партий товара с электронными компонентами.Как подчеркнул европейский комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичус, модель потребления "бери, используй, выбрасывай" уже не актуальна. Она приближает мир к кризису ресурсов. Новый документ, названный "право на ремонт", призван сократить загрязнение окружающей среды производителями смартфонов и гаджетов на 80%.