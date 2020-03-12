Представители Российской ассоциации аптечных сетей рассказали о том, какие медицинские товары могут подорожать из-за ослабления рубля. В основном, это коснется продуктов, импортируемых из ..

Представители Российской ассоциации аптечных сетей рассказали о том, какие медицинские товары могут подорожать из-за ослабления рубля. В основном, это коснется продуктов, импортируемых из зарубежных стран, сообщает телеканал "".В первую очередь, под удар попадет медицинская техника: градусники, тонометры, массажеры и другая аппаратура. Значительного подорожания лекарств не произойдет: цены на большую часть препаратов регулируются на законодательном уровня и зафиксированы в рублях. Кроме того, фармацевты заверили, что будут стараться сдерживать рост цен.