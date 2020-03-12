Первый этап Формулы 1 Гран-при Австралии не состоится в намеченный срок. Старты перенесены на неопределенный срок из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Первый этап "Формулы 1" Гран-при Австралии не состоится в намеченный срок. Старты перенесены на неопределенный срок из-за угрозы коронавирусной инфекции.Ситуацию осложнила выявление вируса COVID-19 у члена команды McLaren. Команда уведомила об случившемся руководство "Фориулы-1" и покинула Мельбурн. Позже руководство приняло решение об отмене этапа.Гран-при Австралии стоял первым в списке этапов нового сезона. Свободная практика должна была начаться в пятницу.