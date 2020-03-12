В Государственной думе ввели дополнительные меры профилактики коронавируса. Зал заседаний, лифты, кабинеты и даже дверные ручки и поручни лестниц — все теперь обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами. Парламентарии призывают коллег к осторожности. И не зря.

В Государственной думе ввели дополнительные меры профилактики коронавируса. Зал заседаний, лифты, кабинеты и даже дверные ручки и поручни лестниц — все теперь обрабатывают специальными дезинфицирующими растворами. Парламентарии призывают коллег к осторожности. И не зря. На карантин пришлось отправить депутата от фракции ЛДПР.Зал пленарных заседаний, ряд 14, место 9. Теперь здесь пусто. Пусты и пять соседних рядов. После того, как депутат Сергей Катасонов пришел на работу."Мы получили информацию из аэропорта Шереметьево, от санитарных пограничных служб. Они увидели в зале заседания депутата Катасонова, который находился во Франции несколько дней, в понедельник вернулся. Ему было сказано две недели сидеть дома, никуда не выходить", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Давайте примем решение об аннулировании пропуска в Госдуму. Пускай проходит карантин. В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие решения, — предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.Мы проверили кабинеты тех, кто должен уйти, — товарищей Катасонова по партии, а теперь и по антивирусному карантину. Телефоны надрываются."Сейчас собираем последние документы, папки с собой все увозим. Дал команду ровно час всем собраться", — сообщил Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ, фракция ЛДПР."Я законопослушный депутат. Мы находились в радиусе. Вячеслав Викторович сказал, что скамейка впереди, скамейка сзади — идите на карантин. Вот иду на карантин, иду больничный брать", — говорит Борис Пайкин, депутат Госдумы РФ, фракция ЛДПР.Приближаемся к самому потенциально опасному кабинету. Рабочее место депутата Катасонова. Кстати, здесь, как говорят, в кулуарах Госдумы ощутимо пахнет хлоркой. Что же касается Сергея Катасонова, то прошло менее часа, а кабинет уже заперт, внутри никого.Из Госдумы — на самоизоляцию. Все контакты теперь только по телефону. "Я предполагал, что надо изолироваться при наличии симптомов, температуре. А я чувствую себя хорошо. Полагал, что там серьезные вопросы и бюджет. Мне нужно было высказать позицию фракции, я посчитал, что нужно доложиться", — оправдывается Катасонов.Но фракция такое рвение сочла опасным. Владимир Жириновский вообще предложил лишить Катасонова, члена своей партии, депутатского мандата."Есть федеральный закон, в котором представлен конкретный перечень оснований, в соответствии с которым такое решение может быть принято. Мы естественно этот закон нарушать не будем. Но меры будут предприняты по ответственности", — сообщила депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.Впрочем, Сергея Катасонова некоторые коллеги-депутаты даже благодарят. "Не пришел на комитет по бюджету докладывать свою поправку. Теперь я бы хотел сейчас с трибуны сказать ему огромное спасибо в микрофон, что его на комитете не было", — сказал Андрей Макаров, депутат Госдумы РФ, фракция ''Единая Россия''.Депутат от "Единой России" Петр Толстой был с Катасоновым в опасной командировке. С форума "Франко-российский диалог" — карантин, на две недели."Меня многие коллеги в этом поддерживают, буду работать удаленно, это непросто, пришлось отменить все встречи, работать приходится по телефону. Тем не менее лучше перестраховаться", — уверен Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ, фракция ''Единая Россия''."Риск, я считаю, минимальный, но на будущее — нужно соблюдать правила и не подвергают риску ни себя, ни других", — призвал Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы РФ, фракция "Единая Россия"."Французский пациент" депутатов сначала встревожил, даже объявили перерыв. Но позже все заседания прошли спокойно. А в местах массового скопления посетителей в Госдуме как проводили, так и проводят плановую дезинфекцию.