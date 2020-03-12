Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что турнир претендентов к чемпионату мира, что пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, может ограничить посещение соревнований поклонниками шахмат.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что турнир претендентов к чемпионату мира, что пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, может ограничить посещение соревнований поклонниками шахмат."Мы находимся в диалоге с властями, отслеживаем ситуацию, — цитирует главу ФИДЕ издание Спорт24.Ru. – Все необходимые меры безопасности предусмотрены. Но, как и в любой стране, риски отмены турнира претендентов, конечно, существуют. По решению именно федеральных властей".При этом Дворкович сообщил также, что его организация с учетом небольшого числа участников турнира считает, что принимаемых на сегодняшний день мер будет достаточно: "Впрочем, не исключаю, что турнир пройдет без зрителей. Это будет решаться на месте, исходя из конкретных условий. У нас там работает команда, которая сделает все, чтобы риск был минимизирован".В турнире должны были принять участие россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, китайцы Дин Лихэнь, Ван Хао, Фабиано Каруана из США, голландец Аниш Гири и Теймур Раджабов. Последний отказался приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. Его заменил француз Максим Вашье-Лаграв.Дворкович отметил, что гроссмейстер Дин Лижэнь уже несколько дней находится на карантине в Подмосковье: "Он живет в отдельном доме. У него все в порядке. Второй представитель Китая Ван Хао уже несколько месяцев не был на родине. Что касается француза Максима Вашье-Лаграва, насколько я понимаю, карантин по прибытии из Франции касается, в первую очередь, российских граждан".