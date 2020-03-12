Штрафов за проезд по платным магистралям без оплаты на данный момент российское законодательство не предусматривает, но они появятся уже скоро. Фиксирование этой ответственности в законе необходимо отнюдь не для осложнения жизни автомобилистов.

Штрафов за проезд по платным магистралям без оплаты на данный момент российское законодательство не предусматривает, но они появятся уже скоро. Фиксирование этой ответственности в законе необходимо отнюдь не для осложнения жизни автомобилистов.Проект о внесении в КоАП нового штрафа с определением регламента его взимания был направлен в Госдуму еще в начале января 2020 года, а сейчас он принят в первом чтении. Как уточняет "Коммерсант", закрепление штрафов в нормативных документах необходимо для того, чтобы в России начала действовать система безбарьерного проезда (free flow) по платным дорогам.Не оплатившего же проезд автомобилиста зафиксирует камера, а штраф ему направят по почте. Предполагается, что будет он достаточно внушительным: в проекте сейчас предусмотрены 2 500 рублей для легковых автомобилей и 5 500 рублей - для грузового транспорта и автобусов.Однако у водителей появится возможность обойтись и без штрафа: для этого нужно будет в течение 60 дней погасить задолженность перед владельцем платной дороги. Правда, как именно это можно будет сделать, в проектах нормативных актов пока не указано.Минюст: дорожные штрафы в России поднимать не будутСейчас на въезде на платные магистрали установлены пункты приема оплаты со шлагбаумами для тех, кто расплачивается за проезд непосредственно на старте. Официальная возможность штрафовать любителей бесплатно прокатиться по скоростной трассе позволит отказаться от шлагбаумов и запустить так называемый "свободный поток" с оплатой проезда при помощи бесконтактных транспондеров. Соответственно, исчезнут очереди на терминалах, а содержание самой дороги станет дешевле.