Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы. Поправки внесены правительством во исполнение Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в связи с увеличением объема социальных выплат.

Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы. Поправки внесены правительством во исполнение Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в связи с увеличением объема социальных выплат.Дополнительные расходы бюджета на соцвыплаты составят в 2020-2022 годах 1,848 триллиона руб., в том числе в 2020 году — 352,6 миллиарда руб., в 2021 году — 712,6 миллиарда руб., в 2022 году — 783,1 миллиарда руб.В частности, на выплату материнского капитала в 2020 году выделят 122,4 миллиарда руб. (с учетом денег Пенсионного фонда России (ПФР) и дополнительного межбюджетного трансферта в размере 111,9 миллиарда руб. в адрес ПФР), в 2021 году — 210,7 миллиарда руб., в 2022 году — 265,8 миллиарда руб.На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 2020 году выделят 120,3 миллиарда руб., в 2021 году — 219 миллиардов руб., в 2022 году — 228,3 миллиарда руб.Доходы федерального бюджета увеличатся в 2020 году на 214,201 миллиарда руб. до 20 593 573 000 руб., в 2021 году — на 645 миллиардов 809,9 миллиона руб. до 21 892 334 000 руб., в 2022 году — на 755,331 миллиарда руб. до 22 813 595 000 руб.Расходы федерального бюджета увеличатся в 2020 году на 162,670 миллиарда руб. до 19 665 990 000 руб., в 2021 году — на 556 миллиардов 919,5 миллиона руб. до 21 190 939 900 руб., в 2022 году — на 677 миллиардов 631,5 миллиона руб. до 22 440 936 200 руб.Профицит федерального бюджета составит в 2020 году 927,583 миллиарда руб. (0,8% ВВП), в 2021 году — 701 миллиард 394,6 миллиона руб. (0,6% ВВП), в 2022 году — 372 миллиарда 658,9 миллиона руб. (0,3% ВВП).