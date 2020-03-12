Во Владимире задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин в Кимовске Тульской области. На камерах видеонаблюдения видно, как неизвестные в медицинских масках, вооруженные подобием огнестрельного оружия, ворвались в магазин, забрали золотые изделия с витрин и скрылись на автомобиле.

Во Владимире задержаны подозреваемые в разбойном нападении на ювелирный магазин в Кимовске Тульской области. На камерах видеонаблюдения видно, как неизвестные в медицинских масках, вооруженные подобием огнестрельного оружия, ворвались в магазин, забрали золотые изделия с витрин и скрылись на автомобиле.Преступление было совершено 30 января. Благодаря проделанной оперативной работе полицейские получили сведения о лицах, которые, вероятно, причастны к разбойному нападению. Территориально они могли находиться во Владимирской области.Сотрудники Уголовного розыска по Тульской области при поддержке подразделения владимирской Росгвардии задержали двух подозреваемых в ограблении в 33-м регионе. Похищенное обнаружено и изъято.В ходе следствия выяснилось, что 36-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 26-летний подельник готовились к совершению преступления, в частности, нашли оружие, выяснили время работы салона и когда в помещении не бывает посетителей.Как сообщает ГТРК "Владимир", по факту разбоя возбуждено и расследуется уголовное дело.