Липецкий губернатор Игорь Артамонов пообещал наказывать всех распространителей фейковой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. С призывом к жителям он обратился в своем блоге в Инстаграм, передает ГТРК Липецк.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов пообещал наказывать всех распространителей фейковой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. С призывом к жителям он обратился в своем блоге в Инстаграм, передает ГТРК "Липецк".Не надо обращать внимание на лживые сообщения о массовом распространении заболевания и о новых его жертвах, написал глава региона. Власти предельно открыто информируют всех жителей о происходящем. Город открыт для въезда и выезда, обстановка рабочая, подтвердил Артамонов, и пожелал всем здоровья.Как известно, в Липецке был введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения вирусной инфекции. В соответствии с распоряжением губернатора массовые мероприятия, в том числе, в театрах, музеях, спорткомплексах, перенесены на неопределенный срок. Также принято решение о закрытии библиотек, кружков, секций.Как прокомментировал ситуацию глава спортивного департамента Александр Кузнецов, пока открытыми остаются бассейны, правда, посещать их разрешается только взрослым.Деньги за билеты на отмененные мероприятия в обязательном порядке вернут. Либо желающие смогут посетить их позже, когда будет объявлена новая дата, рассказал председатель департамента культуры Сергей Малько.