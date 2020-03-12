В Кремле не знали о новой поправке депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, которая была предложена на заседании Госдумы в минувший вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не знали о новой поправке в Конституцию, предложенной в минувший вторник депутатом Госдумы Валентиной Терешковой "об обнулении президентских сроков", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми. Мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн. Для Кремля это была новая инициатива", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Отвечая на вопрос о том, затрагивает ли термин "обнуление" нынешний срок президента РФ, Песков пояснил, что такого термина нет. "Это, скорее, разговорный русский язык", передает "Интерфакс".