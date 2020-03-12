Начало поиска жизни на Марсе отложено на два года. С 2020 на 2022 год перенесен запуск российско-европейской миссии ExoMars-2020. Причиной названы обстоятельства непреодолимой силы. Коронавирус COVID-19 практически полностью остановил возможность совместной работы специалистов разных стран, пояснил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Начало поиска жизни на Марсе отложено на два года. С 2020 на август-сентябрь 2022 года перенесен запуск российско-европейской миссии ExoMars-2020. Причиной названы обстоятельства непреодолимой силы. Коронавирус COVID-19 практически полностью остановил возможность совместной работы специалистов разных стран, пояснил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Рогозин признал, что принятое решение трудное, но обоснованное. Оно объясняется требованием максимальной надежности всех систем космического аппарата "ЭкзоМарс". Форс-мажор из-за коронавируса свел возможности рабочих командировок на партнерские предприятия к нулю, приводит объяснение Дмитрия Рогозина сайт Роскосмоса.Дмитрий Рогозин уверен, что принятые меры российских специалистов и их европейских коллег для реализации проекта оправданы и принесут положительные результаты при реализации миссии. Это в первую очередь доработка программного обеспечения и проведение дополнительных испытаний парашютных систем. В мае и августе 2019 года испытания парашютной системы закончились неудачей: на парашютах были обнаружены несколько радиальных разрывов, которые могут привести к потере космического аппарата.Стороны хотят на 100% убедиться в успешной реализации миссии, пояснил главы Европейского космического агентства (ЕКА) Йоханн-Дитрих Вернер. Он добавил, что не допускаем ни малейшей вероятности ошибки. Перенос сроков запуска даст время для дополнительных испытаний, что обеспечит безопасный перелет и получение максимальной отдачи научной миссии к Марсу.Второй этап миссии начнется с запуска ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Миссия ExoMars-2020 рассчитана на исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата. На Марс будет доставлен марсоход "Розалинд Франклин" с установленными на нем девятью научными приборами. Посадочная платформа на Марс получила название "Казачок".Новое время запуска космического аппарата выбрано с учетом баллистических условий. Они позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года, уложившись в два краткосрочных окна продолжительностью 10 дней каждый.ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ею сейчас охвачены 114 стран. Коронавирус подхватили 112 тысяч 391 человек, жертвами вируса стали 4 тысячи 576 пациентов. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Польше – умерла 57-летняя женщина.В России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. Среди инфицированных зарегистрирован первый ребенок. Ярких клинических проявлений коронавируса у него пока нет. Заболевание проходит в легкой форме. Но для российской экономики потери от снижения деловой активности и товарооборота с Китаем могут составить 18 миллиардов долларов.