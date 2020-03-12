В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.

В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.Из-за угрозы коронавируса соревнования прошли без зрителей. Лучше всех с дистанцией справился норвежец Йоханнес Бе, пробежавший 10 километров за 22 минуты 27,8 секунды без единого промаха. На втором месте француз Мартен Фуркад. Третий результат у еще одного француза Эмильена Жаклена.Российские спортсмены не смогли попасть в десятку. Лучший результат у Матвея Елисеева – 14 места. На 18 месте Александр Логинов. 31 результат у Евгения Гараничева. Эдуард Латыпов занял 36 место, Саид Каримула Халили – 42, а Никита Поршнев 52.