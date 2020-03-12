14 марта все желающие смогут написать всебурятский диктант Эрдэм. В этом году проекту исполняется уже 5 лет. Читинцы смогут протестировать свои знания в стенах Читинской государственной медицинской академии. Подробнее о диктанте расскажет корреспондент ГТРК Чита Анна Спиридонова.

14 марта все желающие смогут написать всебурятский диктант "Эрдэм". В этом году проекту исполняется уже 5 лет. Читинцы смогут протестировать свои знания в стенах Читинской государственной медицинской академии. Подробнее о диктанте расскажет корреспондент ГТРК "Чита" Анна Спиридонова.Буряты являются один из самых образованных народов на Земле, однако местный язык постепенно исчезает. С целью сохранения этого аспекта культуры была организована ежегодная акция — под названием диктант "Эрдэм".В Забайкалье традиционно площадки для диктанта организуют в Краснокаменске, Чите, в Ононском, Петровск-Забайкальском, Борзинском районах и Агинском Бурятском автономном округе. "Эрдэм" также напишут и в других в российских регионах, а в этом году еще и за рубежом."Москва, Петербург, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Охотск. В этом году мы получили онлайн заявки из-за рубежа. О совсем желании поучаствовать в акции заявили Турция и Израиль. Также дистанционно диктант напишут участники из Магадана", — рассказала координатор акции, завкафедрой управления, экономики и права Читинского филиала РАНХиГС Баира Нимаева.Все участники акции будут писать диктант в единое время. Организаторы пообещали, что текст в этом году будет немного проще."Я испытала свои знания и силы во время этого диктанта. Поняла, что проект этот очень интересный. Необходимо распространять и продвигать его. Мы должны хранить и чтить бурятские традиции и обычаи. Нужно помнить родной язык", — говорит волонтёр Дашима НайдановаНапоним, принять участие в акции "Эрдэм" смогут все желающие вне независимости от национальности, места проживания и возраста. Каждому будет выдан именной сертификат.