Из-за угрозы распространения коронавируса власти Казахстана приняли решение отменить массовые мероприятия, связанные с Наврузом, который празднуется с 21по 23 марта.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти Казахстана приняли решение отменить массовые мероприятия, связанные с Наврузом, который празднуется с 21 по 23 марта, передает "Интерфакс".Навруз — праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.По словам вице-премьера Ералы Тугжанова, никто не сможет проконтролировать, ходят ли люди друг к другу в гости. "Люди должны думать не только о себе, но и об окружающих, о семье", — отметил он.Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по той же причине отменил военный парад в Нур-Султане, посвященный 75-летию Победы, передает ТАСС. Также принято решение перенести запланированные ранее международные форумы.Как известно, власти Китая в конце декабря 2019 года объявили о вспышке вызываемого новым коронавирусом заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.Согласно последним данным, заразились уже более 118 тысяч человек по всему миру, включая Россию. Жертвами коронавируса стали около 4,3 тысячи человек. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.