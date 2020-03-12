Ранее судимая жительница Коврова совершила кражу из комнаты в коммунальной квартире.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия в конце декабря прошлого года фигурантка, вытащив фанеру из входной двери, проникла в комнату в коммунальной квартире, принадлежащей её матери. Обвиняемая ранее была судимая за совершение аналогичного деяния и вход в комнату ей был запрещен.Из помещения злоумышленница похитила и впоследствии сдала в ломбард швейную машинку, мобильный телефон и телевизор. В дальнейшем часть вырученных денег обвиняемая потратила в игровых автоматах.Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысил 40 000 рублей.После совершенного преступления фигурантка скрывалась, но была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном она призналась.В ходе следствия похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.