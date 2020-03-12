Мировая экономика твердо стоит на пороге нового кризиса, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Перспективы у российской экономики не очень хорошие: роста ВВП не стоит ожидать в сегодняшних условиях.

Мировая экономика твердо стоит на пороге нового кризиса, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Перспективы у российской экономики не очень хорошие: роста ВВП не стоит ожидать в сегодняшних условиях."Я хочу уже сказать — полноценно, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса", — заявил экс-министр финансов России. По его оценке, этот кризис для всех может стать "достаточно чувствительным".Как отметил Кудрин, "ближайшие два месяца" будут решающими для всех и покажут, "по какому сценарию пойдет вся мировая экономика, сумеем ли мы купировать риски, связанные с коронавирусом, который влияет и на нефтяной рынок" (цитата "Интерфакс").Кудрин сегодня в Совете Федерации представил сенаторам оценки прочности российского бюджета – пессимистичный вариант и базовый-оптимистичный.Сегодня к 17:00 мск цена европейского эталона Brent на бирже в Лондоне снизилась на 8,7% до $33 за баррель, а курс доллара в России превысил 75 руб. согласно данным торгов.При сохранении цены нефти $35 за баррель до конца года и курсе доллара в 72 руб. бюджет России станет дефицитным и потеряет около 3 триллионов руб. Кудрин оценил дефицит бюджета России в таких условиях в размере 2% ВВП, а рост экономики страны будет почти нулевым или даже отрицательным. Это пессимистичное развитие событий.Гораздо вероятнее другой сценарий – цена нефти восстановится до $40 за баррель или выше. Но и в этом случае рост ВВП будет около нуля, а бюджет все равно будет дефицитным, считает Кудрин.При цене $35 за баррель в стране ускорится инфляция из-за слабого курса рубля. "Это повлияет и на инфляцию. Инфляция может вырасти до 6% и даже больше", — считает Кудрин (цитата ТАСС). Он назвал безнадежно устаревшими все макропрогнозы правительства, сделанные Минэкономразвития.По оценке экономистов "Альфа-Банка", с которой ознакомились "33Live.RuRU", снижение цены нефти на каждые $10 с барреля снижает курс рубля на 5 руб./$. Если цены на нефть сохранятся на уровне примерно $35 за баррель в ближайшем будущем, то курс доллара закрепится у отметки 75 руб., прогнозируют экономисты "Альфа-Банка".Российская экономика стабильная и долгие годы может сохранять устойчивость даже в неблагоприятных внешних условиях, заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.