АвтоВАЗ намерен расширить возможности отделки салона одной из своих самых популярных моделей. Правда, новая опция будет доступна только топовым комплектациям Lada Vesta, но зато окажется не такой уж и дорогой.

АвтоВАЗ намерен расширить возможности отделки салона одной из своих самых популярных моделей. Правда, новая опция будет доступна только топовым комплектациям Lada Vesta, но зато окажется не такой уж и дорогой.В распоряжении "Российской газеты" оказались фотографии интерьера "Весты", отделанного комбинацией кожи и алькантары. Утверждается, что новая комбинированная отделка распространяется как на передние кресла, так и на задний диван всех присутствующих в семействе модификаций в кузовах седан и универсал.При этом оформить таким образом, по данным издания, можно будет салоны Lada Vesta в комплектациях начиная с уровня Luxe/Multimedia и Luxe/Prestige. Предполагается, что на этапе заказа автомобиля тип отделки можно будет выбирать между привычной тканью и новой комбинацией, причем доплатить за кожу и алькантару в салоне придется всего 14 тысяч рублей.Фото: "Российская газета"На данный момент комбинированная отделка интерьера Lada Vesta доступна только в сочетании экокожи и ткани, причем предлагается также для топовых комплектаций вплоть до самой насыщенной Exclusive (на этом уровне можно выбрать даже цветовую схему оформления, правда всего из двух вариантов). Алькантарой же отделывают салоны только "горячей" Lada Vesta Sport.Стоимость Lada Vesta в кузове седан сейчас укладывается в диапазон от 629 900 до 939 900 рублей, универсал SW стоит от 706 900 до 979 900 рублей.