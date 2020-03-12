Киев может сесть за один стол переговоров с республиками Донбасса впервые за все шесть лет конфликта. Предварительные договоренности достигнуты в ходе многочасовой встречи контактной группы в Минске. В Киеве новый механизм урегулирования назвали консультативным советом, в Донбассе — совещательным органом.

Киев может сесть за один стол переговоров с республиками Донбасса впервые за все шесть лет конфликта. Предварительные договоренности достигнуты в ходе многочасовой встречи контактной группы в Минске. В Киеве новый механизм урегулирования назвали "консультативным советом", в Донбассе — "совещательным органом". Впрочем, суть одна — прямой диалог, которому, как сразу же оказалось, на Украине рады не все.Этого ждали долго. И речь не о том, что встреча затянулась до полуночи. Впервые за шесть лет Киев и самопровозглашенные республики сделали шаг навстречу друг другу. Ход переговоров подтолкнули замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и его украинский коллега Андрей Ермак. Строжайшая секретность. Козак появился перед камерами спустя 10 часов после начала переговоров."Договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта. Диалоговая площадка с участием сторон в нормандском формате, с участием сторон конфликта", – заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.В ОБСЕ и на Украине это назвали "консультативным советом", в республиках – "совещательным органом"."Абсолютно не имеет значения, как будет называться этот механизм. Важно то, что это площадка для прямого общения двух сторон: Донбасса и Украины. Это наиболее важное понимание, которое было достигнуто сегодня", — считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Глава президентского офиса Андрей Ермак в Минске к журналистам не вышел: заявление появилось в соцсетях.Украинские телеканалы сообщили новости телеграфно. Предсказуемо отреагировали радикалы: сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Заблокировали советника по реинтеграции Сергея Сивоху: один из молодчиков ударом сбил его с ног. Секретарь Совета нацбезопасности нападение осудил, но тут же назвал Сивоху внештатным советником, а его позицию, озвученную в соцсетях, неофициальной.Против любого диалога с Россией: националисты пытались сорвать съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь". Лидер Виктор Медведчук только что говорил в Москве о парламентском взаимодействии, а в Одессе радикалы устроили драку со сторонниками партии, даже распылили слезоточивый газ.Что касается договоренностей по разведению сил и обмену пленными, украинцы назвали сроки — кратчайшие, в ОБСЕ озвучили предельно конкретные."Участники договорились в течение недели представить очередной список лиц и в течение двух недель окончательно его согласовать", — специальный представитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау.В ОБСЕ вновь акцентировали: нарушать режим прекращения огня недопустимо. Но и тут есть новость: появится некий оперативный механизм реагирования на обстрелы.И, наконец, впервые по итогам встречи стороны подписали общий протокол. Все это на фоне того, что в одной из подгрупп представитель ОБСЕ из-за коронавируса не смог приехать из Европы и обсуждение шло по видеосвязи. То есть контакт все же удалось наладить.