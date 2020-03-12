13 марта мощный циклон принесет на территорию Центральной России резкое похолодание. Температура опустится до минусовых значений, возможна метель.

13 марта мощный циклон принесет на территорию Центральной России резкое похолодание.В ночь на пятницу в Северо-Западном и Центральном округах пройдут дожди, а ветер усилится до 15-20 метров секунду (местами и до 24 метров в секунду). Днем сохранится дождливая и ветреная погода, но воздух еще прогреется до 5-7 градусов тепла.А вот 14 марта в регион начнет поступать ледяной воздух из Арктики, рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. Днем в ЦФО ожидаются дожди с мокрым снегом, температура будет колебаться в разных районах от 0 до плюс 7 градусов. В Москве — плюс 4-6 градусов. Но уже к вечеру столбики термометров упадут до минусовых значений. На дорогах будет сильная гололедица.15 марта арктическое вторжение продолжится: в регионах ночью от минус 5 до минус 12 градусов, днем — от 0 до минус 7 градусов. Местами возможна метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. В Москве будет чуть теплее — от минус 3 до плюс 2 градусов и небольшой снег.