Группа Little Big, которая выступит на международном конкурсе Евровидение от России, исполнит в Нидерландах с несвойственной своему стилю песней. Об этом рассказал фронтмен команды Илья ..

Группа Little Big, которая выступит на международном конкурсе "Евровидение" от России, исполнит в Нидерландах с несвойственной своему стилю песней. Об этом рассказал фронтмен команды Илья Прусикин, сообщает телеканал "".Little Big позиционирует себя как рейв-группу, однако новая композиция будет более похожа на рок или металл. По словам Прусикина, музыканты придумали ее во время отпуска в январе. Коллектив планирует представить ее12 марта в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.