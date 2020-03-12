Маленькая Зоя родилась с множественными пороками сердца. Девочка уже перенесла две операции, но чтобы ребенок мог полноценно жить и развиваться, лечение нужно продолжать. В российских клиниках почти нет успешного опыта оперирования подобного сложного порока сердца. Помочь девочке могут в Германии, но для этого необходимо 3 449 703 рублей.

Маленькая Зоя родилась с множественными пороками сердца. Девочка уже перенесла две операции, но чтобы ребенок мог полноценно жить и развиваться, лечение нужно продолжать. В российских клиниках почти нет успешного опыта оперирования подобного сложного порока сердца. Помочь девочке могут в Германии, но для этого необходимо 3 449 703 рублей. Найти такие деньги самостоятельно многодетная семья не может.Помочь Зое ГоманЗоя — приемная дочка. Сейчас девочке 3,5 года. В семье, где она растет, есть еще трое родных сыновей."Мы с мужем много лет мечтали о дочке и хотели взять ребенка из детского дома, чтобы подарить ему свою любовь. Когда мы увидели Зоиньку, то сразу в нее влюбились, мальчики тоже очень ждали сестренку", — рассказывает приемная мама малышки.Попав в семью, Зоя очень быстро адаптировалась, сдружилась с братьями, стала ласковой, веселой и подвижной девочкой. В свои 3,5 года девочка очень самостоятельная, аккуратная, ей нравится играть с конструктором, рисовать и лепить. А еще малышка очень любит кататься с горки, танцевать и плавать, но ей противопоказаны любые физические нагрузки — из-за своей болезни она быстро устает, появляется одышка, синеют губы. Даже в парк ее приходится возить только на коляске, так идти самостоятельно ей очень тяжело.У Зои врожденный порок сердца: функционально единственный желудочек сердца, общий атриовентрикулярный канал, атрезия легочной артерии, гипоплазия правого желудочка, множественные ДМЖП, отсутствие печеночного сегмента нижней полой вены. Проведено уже две операции, первая — в первые дни жизни, вторая — в сентябре 2017 года."Когда мы брали Зоиньку в семью, мы знали о ее проблемах со здоровьем, надеялись решить их в России. Но, как оказалось, в России очень большой процент смертности при этом пороке. При лечении подобного ВПС должна быть паллиативная операция Фонтен в возрасте 3 лет. В КЦ Бакулева нам сказали, что Фонтен делать не будут, так как структура сердца не позволяет, только коррекцию клапана. В других кардиоклиниках страны тоже почти нет успешного опыта оперирования подобного сложного порока сердца", — рассказывает приемная мама девочки.Однако без операции состояние ребенка будет постепенно ухудшаться, поэтому семья стала искать другие пути решения проблемы. Оказалось, что в зарубежных клиниках такой порок сердца удачно оперируют. Помочь ребенку могут в берлинском кардиоцентре, стоимость операции составляет 44 918 евро."В нашей семье нет таких денег, и мы никогда не сможем их накопить, зарабатывает только папа, все деньги уходят на нужды семьи. Мы очень просим всех неравнодушных людей помочь нам в оплате счета на лечение нашей дочки, чтобы она смогла резвиться, как все дети ее возраста, посещать детский сад, радовать окружающих своей улыбкой еще долгие годы. Без этой операции у нее нет шансов на долгую жизнь, ее состояние будет только ухудшаться", — обращается ко всем неравнодушным приемная мама Зои.Помочь Зое ГоманТакже можно отправить SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).Пожертвование также можно сделать через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительный взнос для Зои Гоман").