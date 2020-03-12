Пациент медицинского центра в Коммунарке, куда отправляют на карантин по коронавирусу, скончался не из-за инфекции. Об этом сообщил заместитель главврача по медицинской части карантинного блока Игорь Тюрин.

Пациент медицинского центра в Коммунарке, куда отправляют на карантин по коронавирусу, скончался не из-за инфекции. Об этом в ходе программы "60 минут" эфире телеканала "Россия 1" сообщил заместитель главврача по медицинской части карантинного блока Игорь Тюрин."Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз, – сказал Тюрин. – Там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще".По словам замглавврача, пациента доставили в медцентр в крайне тяжелом состоянии по экстренным показаниям."Но он не имеет отношения к инфекционному заболеванию вообще", – подчеркнул Тюрин.По словам заместителя главврача, сейчас в медицинском центре в Коммунарке с подозрением на коронавирус находятся 254 пациента. У пятерых тесты показали положительный результат. Один человек находится в отделении реанимации.Ранее один из каналов в Telegram сообщил, что 75-летний пациент в медцентре в Коммунарке скончался от пневмонии. По данным канала, мужчина в середине февраля вернулся из Италии, где сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. В этой стране коронавирусом COVID-19 заразились более 4 тысяч человек. Общее число заразившихся в мире превысило 126 тысяч человек.