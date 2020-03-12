Минэнерго России прогнозирует рост цены нефти на мировых рынках до $40–45 во второй половине 2020 года, сообщил заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.

Минэнерго России прогнозирует рост цены нефти на мировых рынках до $40–45 во второй половине 2020 года, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью Reuters.К этому времени медики ожидают и прекращение пандемии коронавируса.По его словам, Минэнерго просчитывало все сценарии, "включая тот, который в итоге материализовался". С пятницы 6 марта цена нефти на мировых рынках рухнула на треть из-за решения Саудовской Аравии увеличить добычу. Это привело к панике на сырьевых и фондовых рынках.Сорокин отметил точность прогнозирования: "Первые дни показали близость наших прогнозов к реальности: мы прогнозировали краткосрочное падение до $30 за баррель".Это больше эмоциональная реакция рынка, и Минэнерго ожидает восстановления спроса начиная с лета."Мы прогнозируем возвращение в диапазон $40-45 за баррель во второй половине года, диапазон $45-50 – в следующем году, если не произойдет каких-либо форс-мажоров и не будет действий предпринято", — сообщил Сорокин.По его словам, все сценарии указывали на снижение цены – "до $40 и ниже". И это не зависело от сроков выхода стран из сделки о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), "будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее".По оценке Минэнерго, равновесная цена — $45-55 за баррель. Это цена после окончания карантина в странах станет комфортной для всех – мировой экономики и нефтегазовых компаний. Это цена позволит нефтяниками работать с прибылью и инвестировать часть прибыли в новые проекты, в развитие."Восстановление нефтяных цен до уровней $40-45 во втором полугодии видится возможным лишь в том случае, если вирусные угрозы для мировой экономики в летний период будут в значительной мере нейтрализованы", — отметил Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер" в комментарии для 33Live.RuRU.По его мнению, весьма труднодостижимы эти ценовые уровни видятся в случае начала полноценной ценовой войны между экспортерами с апреля текущего года."При реализации оптимистичных сценариев при восстановлении производственной и экономической активности в мире за счет реализации отложенного спроса на нефть нефтяной рынок может вернуться к умеренной балансировке", — считает Покатович."При отсутствии масштабных демпинговых действий со стороны мировых нефтеэкспортеров в таких условиях во втором полугодии нефтяные цены могут восстановиться к уровням $40 и выше. По нашим оценкам, в данный момент для реализации такого оптимистичного сценария присутствуют весьма высокие риски", — сообщил Покатович.