Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Назначение ежемесячных выплат начнут с 1 июля.

Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Назначение ежемесячных выплат начнут с 1 июля.Право на получение пособия имеют семьи с доходами ниже величины регионального прожиточного минимума на члена семьи.Для получения пособия семье необходимо подать заявление в электронном виде на сайте госуслуг или заявление в письменном виде в МФЦ или орган соцзащиты.Весь пакет документов, включая сведения о доходе семьи, госорганы получат путем межведомственного взаимодействия, гражданам не придется предоставлять какие-либо справки о доходах. "Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья", – заявил Котяков.Если в малообеспеченной семье проживают несколько детей в возрасте трех-семи лет, то пособие назначат на каждого ребенка. При этом ранее назначенные региональные выплаты сохранятся в полном объеме.Пособие назначают на год. Начисление произведут с 1 января 2020 г.Таким образом, если семья подаст заявление с 1 июля 2020 г., то она получит пособия за январь-июнь 2020 г., при условии что к 1 января ребенку исполнилось три года. Если три года исполнилось в январе-июне 2020 г., то семья получит пособие с даты достижения ребенком возраста трех лет. Далее семьи продолжат получать пособия до конца года. С нового года произойдет перерасчет выплат.Размер пособия составит 50% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка (средний размер пособия — 5,5 тысячи руб.).В общей сложности пособия получат семьи, в которых проживают почти 2 миллиона детей. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 136,4 миллиарда руб.