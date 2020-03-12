Проект нового КоАП, который сейчас проходит обсуждение, предполагает не только расширение, но и ужесточение ответственности российских автомобилистов за нарушения ПДД. Однако в Минюсте внезапно пришли к выводу, что увеличение штрафов не решит проблемы аварийности.

Проект нового КоАП, который сейчас проходит обсуждение, предполагает не только расширение, но и ужесточение ответственности российских автомобилистов за нарушения ПДД. Однако в Минюсте внезапно пришли к выводу, что увеличение штрафов не решит проблемы аварийности.О радикально повышении штрафов заговорили еще в середине зимы, когда Минюст опубликовал проект изменений в КоАП. К примеру, предлагалось повысить сумму выплаты за превышение скорости на 20-40 км/ч с нынешних 500 до 3 тысяч рублей, а за превышение на 40-60 км/ч штрафовать сразу на 4 тысячи.Между тем, по прошествии полутора месяцев в Минюсте, похоже, передумали. Как сообщают "Известия", принято решение оставить в доработанной версии КоАП те меры ответственности, которые предусматривает актуальная редакция кодекса. Об этом заявил замглавы ведомства Денис Новак.По его словам, соответствующие исследования убедительно свидетельствуют, что ужесточение ответственности нельзя считать адекватной мерой для решения проблемы аварийности. Кроме того, ранее Новак заявлял, что резкое увеличение штрафов противоречит запросам общества.Как отмечали в ведомстве, Кодекс об административных правонарушениях оказывает непосредственное влияние на жизнь каждого гражданина России, поэтому к его доработкам нужно подходить осторожно и согласовывать каждый законопроект на эту тему с общественниками и экспертами.