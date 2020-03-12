Российская экономика стабильная и долгие годы может сохранять устойчивость даже в неблагоприятных внешних условиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Российская экономика стабильная и долгие годы может сохранять устойчивость даже в неблагоприятных внешних условиях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства", — отметил он на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24"."У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", — подчеркнул глава правительства.Он напомнил, что правительство совместно с Банком России оперативно приняло и принимает все необходимые меры для сохранения стабильности. Банк России на месяц приостановил покупку валюты на рынке, а Минфин объявил о продаже валюты, "чтобы компенсировать потери бюджета". "Эти меры уже дали определенный результат", — подчеркнул глава правительства.Мишустин напомнил, что Саудовская Аравия стала инициатором приостановки соглашения о сокращении добычи нефти. Это привело к падению цен на нефть и другие активы на мировых биржах. "Сейчас не только российская экономика находится под влиянием негативных факторов", — отметил Мишустин.Это и паника на биржах, и пандемия. "По оценке международных организаций, только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять полпроцента ВВП", — подчеркнул глава правительства."Это, если хотите, новая экономическая реальность", — отметил Мишустин. Но он подчеркнул, что у России "большой запас прочности". Это и золотовалютные резервы, которые превысили $570 миллиардов", и Фонд национального благосостояния с 10 триллионами рублей."И даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет", — отметил Мишустин.По его словам, этого достаточно, чтобы выполнить в полном объеме все социальные обязательства, и для продолжения социально ориентированной государственной политики.