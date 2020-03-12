Нет причин отменять в Севастополе массовые мероприятия, заявил врио губернатора города. Обстановка с коронавирусом в городе стабильная. Ни одного подтвержденного случая заболевания инфекцией нет, передает служба информации Вести – Севастополь.

Нет причин отменять в Севастополе массовые мероприятия, заявил врио губернатора города. Обстановка с коронавирусом в городе стабильная. Ни одного подтвержденного случая заболевания инфекцией нет, передает служба информации "Вести – Севастополь".Как сообщил Михаил Развожаев, на сегодняшний день в программу проведения фестиваля "Русская весна" не планируется вносить никаких изменений. Праздничные мероприятия в честь шестилетия присоединения Крыма и Севастополя к России пройдут по намеченному плану.Напоминаем, задать все вопросы о профилактике и лечении коронавирусной инфекции можно, бесплатно позвонив в контакт-центр здравоохранения Севастополя: 8-800-5-800-800 (ежедневно с 08:00 до 17:00). Телефон Роспотребнадзора Крыма и Севастополя: 8-978-919-11-23 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).