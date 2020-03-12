Международный олимпийский комитет сообщил, что пока не собирается переносить летние Олимпийские игры, несмотря на объявленную ВОЗ пандемию инфекции COVID-19. МОК выступил со специальным заявлением.

Международный олимпийский комитет сообщил, что пока не собирается переносить летние Олимпийские игры, несмотря на объявленную ВОЗ пандемию инфекции COVID-19. МОК выступил со специальным заявлением.Президент МОК Томас Бах придерживается объявленной ранее позиции по коронавирусу. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Также Бах призвал спортсменов спокойно готовиться к Олимпиаде, сообщает ТАСС.В Японии зафиксированы более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 20 человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.