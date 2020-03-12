Ставки по ипотеке могут вырасти из-за падения курса рубля, многое зависит от того, какое решение примет Банк России 20 марта по ключевой ставке, заявил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ставки по ипотеке могут вырасти из-за падения курса рубля, заявил глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко."Действительно, в последние два-три дня активы дорожают. И уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Безусловно, многое зависит от того, как поведет себя Банк России, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз", — отметил Мутко, сообщает РИА "Новости".Если ЦБ поднимет ключевую ставку, то ставки по ипотеке могут подняться на 1-2%. Средняя ставка по ипотечным кредитам составляет сейчас 8,5%, причем банки отмечают оживление спроса на ипотеку.По словам Мутко, одну-две недели банки продолжат работать в прежнем режиме. "Но в ближайшее время могут быть приняты такие решения, потому что заимствования ОФЗ уже выросли на один пункт. И деньги стали дороже", — подчеркнул глава "Дом.РФ".Курс рубля к доллару и евро резко упал на этой неделе вслед за снижением мировых цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+. На Московской бирже 12 марта доллар стоит 74 руб., евро — 84 руб. Цены на нефть продолжают снижаться, майский фьючерс на Brent подешевел до $34,31 за баррель.