Муж не смог её разбудить
Ночью 12 марта в деревне Тереховицы Камешковского района Владимирской области загорелся дачный дом. По информации МЧС России по Владимирской области, на пожаре погибла женщина.
Когда пожарные приехали, дом горел по всей площади. Там проживали муж с женой. Мужчина, почувствовав запах гари, успел выбраться из полыхающего здания, но не смог разбудить свою супругу. Пожарные обнаружили её тело в уже потушенном доме.
Предварительная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении, однако дознавателям предстоит установить истинные причины пожара.