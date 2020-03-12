Муж не смог её разбудить

Ночью 12 марта в деревне Тереховицы Камешковского района Владимирской области загорелся дачный дом. По информации МЧС России по Владимирской области, на пожаре погибла женщина.Когда пожарные приехали, дом горел по всей площади. Там проживали муж с женой. Мужчина, почувствовав запах гари, успел выбраться из полыхающего здания, но не смог разбудить свою супругу. Пожарные обнаружили её тело в уже потушенном доме.Предварительная версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении, однако дознавателям предстоит установить истинные причины пожара.